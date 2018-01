Le roi Mohammed VI prend en charge les soins de Abderraouf

Oussama, fils d’Abderraouf, avait confié à Le Site info que son père est dans un état critique et qu’il est toujours en réanimation. « Mon père ne peut pas respirer naturellement à cause de l’état de son poumon. Son état de santé est inquiétant », précise le fils, non sans émotion.

Bonne nouvelle pour la famille de Abderrahim Tounssi, plus connu sous le nom de Abderraouf, actuellement en réanimation. D’après une source de Le Site info, le roi Mohammed VI a décidé de prendre en charge les frais de soins et d’hospitalisation de l’humoriste à la carrière inégalable.