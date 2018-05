Le roi Mohammed VI inaugure un nouvel hôpital à Salé

Réalisée par le ministère de la Santé, cette nouvelle structure hospitalière offrira des soins personnalisés aux populations de la ville de Salé, dans un cadre moderne et humanisé, répondant à la dimension sociale et citoyenne symbolique de l’Hôpital.

Cet hôpital comprend également des départements de chirurgie, de traumato-orthopédie-neurologie, d’ophtalmologie-ORL-stomato, des unités de néphrologie/hémodialyse et de diagnostic polyvalent, un héliport, des guichets RAMED, CNOPS, CNSS, et d’autres dépendances administratives et techniques.

Cette nouvelle structure hospitalière, qui desservira une population de plus d’un million d’habitants, permettra d’assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la Région Rabat-Salé-Kénitra, tout en favorisant le désengorgement du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina de Rabat, pépinière de compétences et structure de recherche médicale de dimension nationale.