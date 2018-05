Le roi Mohammed VI est arrivé au Congo

Rappelons qu’au cours de cette visite, le roi aura des entretiens bilatéraux avec le président Sassou N’Guesso et présidera également la cérémonie de signature de conventions entre le Royaume du Maroc et la République du Congo.

Le roi Mohammed VI est arrivé ce samedi soir à Brazzaville, pour participer au Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, prévu dimanche dans la capitale congolaise.