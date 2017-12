Le roi Mohammed VI adresse un message au président du Honduras

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Juan Orlando Hernandez à l’occasion de sa réélection comme président de la République du Honduras.

Dans ce message, le Souverain exprime au président réélu ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs de plein succès dans ses hautes fonctions pour réaliser les aspirations du peuple hondurien ami à davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain se félicite également des relations d’amitié traditionnelle unissant les deux pays, basées sur la coopération fructueuse et l’estime mutuelle, réitérant, à cette occasion, sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président Hernandez afin de consolider davantage ces relations et d’ élargir leurs domaines, au service des intérêts des deux peuples amis et en contribution au renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et les pays d’Amérique centrale.