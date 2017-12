L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, est arrivé ce jeudi 21 décembre au Maroc, pour une visite privée. A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé, le souverain bahreïni a été accueilli par le prince Moulay Rachid. Après avoir passé en revue un détachement d’honneur de la première base aérienne des Forces Royales Air qui rendait les honneurs, le roi de Bahrein a été salué par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Mhidia, le président du Conseil de la région, Abdessamad Sekkal, le gouverneur de la préfecture de Salé, Abderrahmane Benali, le président du conseil communal de Salé, Jamaâ El Mouâtassim, l’ambassadeur du royaume de Bahrein à Rabat, Khaled Salman Al-Mouslim et d’autres personnalités civiles et militaires. La dernière visite au Maroc du roi du Bahreïn date du 27 août 2017. Il avait été accueilli par le chef de gouvernement Saâd Eddine El Othmani.