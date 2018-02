Le roi adresse un message de condoléances à la famille de Mohamed Mezgueldi

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille de l’artiste Mohamed Mezgueldi, décédé lundi à l’âge de 86 ans.

En cette triste circonstance, le roi exprime, aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches, et sa grande famille artistique, ainsi qu’à tous ses amis et admirateurs, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion face à la perte d’un pionnier de la chanson marocaine moderne, qu’il a enrichie en puisant dans l’art marocain authentique.

Le Souverain implore le Très-Haut de rétribuer amplement le défunt pour ses oeuvres au service de l’art et de la Patrie, de l’accueillir parmi les saints et d’accorder patience et réconfort à sa famille.