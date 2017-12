Le risque de paralysie plane sur les écoles de Jerada

Jerada ne s’est toujours pas calmé. Au lendemain du décès des deux frères Houssine et Jaouad dans une mine de charbon, la ville de l’Oriental est toujours en émoi et la tension est à son comble. Ce 26 décembre, les élèves refusent de regagner leurs classes et les risques de grève dans les institutions de la ville planent de plus en plus. A en croire le site de 2M, le lycée Jaber Bnou Hayan et le centre de formation professionnelle à Hay Massira n’ont toujours pas repris le service, avec l’absence des étudiants. Un sit in est également prévu, cet après-midi, devant la municipalité.

La même source ajoute que la présidence de la région a sollicité la venue d’une délégation ministérielle afin d’effectuer un état des lieux et de connaître les doléances des habitants. Le ministre de l’énergie, Aziz Rebbah, a d’ailleurs confié à 2M que son département collabore actuellement avec le ministère de l’intérieur afin de calmer les tensions qui touchent la région et de fournir plus d’efforts pour développer les projets locaux.

Rappelons que la ville vit, depuis quelques mois, sous la pression des manifestations des habitants qui haussent le ton contre la cherté des factures d’eau et d’électricité. Ils n’ont, d’ailleurs, pas payé deux mois successifs en attendant que le gouvernement intervienne. Le décès, le 25 décembre, des deux frères dans la mine de charbon n’a fait qu’empirer la situation.

S.L.