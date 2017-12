Comme annoncé par le ministre des Affaires étrangères espagnol, Alfonso Dastis, le roi d’Espagne Felipe VI, ainsi que la reine Letizia vont se rendre au Maroc durant le prochain mois de janvier, soit plus de trois ans après leur dernière visite au Royaume.

Ce voyage, comme le précise le journal espagnol ABC, va s’effectuer le 9 janvier prochain et s’étalera sur trois jours, soit jusqu’au 11 janvier. Toujours selon le quotidien espagnol, Mohammed VI et Felipe VI présideront, à Casablanca un forum économique, rassemblant plus de 200 entrepreneurs espagnols et marocains.

Par ailleurs, un Conseil économique maroco-espagnol a vu le jour, constitué par plus d’une cinquantaine des principales entreprises espagnoles et marocaines, avec la volonté de propulser davantage les relations économiques bilatérales.

Les relations qu’unissent les deux pays, se font, non seulement d’un point de vue économique, mais aussi sécuritaire. Premièrement, en matière de lutte contre l’immigration clandestine du fait que les deux ministres des Affaires étrangères prennent part à cette rencontre. Et le quotidien espagnol affirme que des discussions autour de l’immigration clandestine sont à l’ordre du jour.

Le Maroc a toujours été d’une grande aide en matière de lutte contre le terrorisme, cependant, selon ABC, les discussions autour de cet aspect seront fixés pour la prochaine Réunion de Haut niveau entre le Maroc et l’Espagne qui aura lieu en 2018, mais dont la date exacte n’a pas encore été fixée.

