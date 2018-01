Bonbonnes de gaz: on connait la date où les prix vont augmenter au Maroc

« L’Etat ne joue pas avec les citoyens. Le prix des bonbonnes de gaz ne sera pas revu à la hausse. Et si jamais le gouvernement décide le contraire, on aura le courage nécessaire de l’annoncer publiquement », a-t-il précisé. Le ministre avait d’ailleurs annoncé depuis quelques jours, que le gouvernement continuera à subventionner le gaz butane, le sucre et la farine à travers le système de compensation, en vue de protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

