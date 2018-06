Le président du Nigeria en visite officielle au Maroc

Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, effectuera, les 10 et 11 juin courant, une visite d’amitié et de travail officielle au Maroc à l’invitation du roi Mohammed VI, annonce samedi un communiqué du Ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie.

« Le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, son Excellence M. Muhammadu Buhari, Président de la République fédérale du Nigeria, effectuera une visite d’amitié et de travail officielle au Royaume du Maroc, les dimanche et lundi, 25 et 26 Ramadan 1439 correspondant aux 10 et 11 juin 2018 », peut-on lire.

A cette occasion, le roi Mohammed VI aura des entretiens officiels avec Muhammadu Buhari et présidera la cérémonie de signature de conventions.

Aussi, le roi offrira, au Palais Royal à Rabat, un « Iftar officiel » en l’honneur du président de la République du Nigeria et de la délégation l’accompagnant.

« Cette visite illustre la profondeur et la qualité des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et pérenne, à la faveur de la volonté commune de consolider les relations multidimensionnelles existant entre les deux pays », conclut le communiqué.