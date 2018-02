Le Polisario va-t-il exploiter la décision de la CJUE?

Hafid Zahri pense que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de ne pas inclure le Sahara marocain dans l’accord de pêche pourrait faire l’affaire de la pseudo-RASD Dans un entretien qu’il a accordé à Le Site info, l’analyste politique précise qu’il était prévu que le Royaume rencontre certaines entraves après son retour dans le giron africain. Surtout, ajoute-t-il, après les succès diplomatiques du Maroc consistant à convaincre plusieurs pays africains et d’Amérique latine de retirer leur reconnaissance à la pseudo-rasd. Et d’estimer que l’arrêt de la CJUE pourrait aussi avoir des répercussions sur les bonnes relations Maroc-UE, en ce sens que pour le Maroc, « le Sahara est marocain et fait partie intégrante de son territoire ». De même, avertit Hafid Zahri, que le danger résidant dans cette décision de la CJUE d’interdire la pêche européenne dans les eaux du Sahara marocain est que les séparatistes vont penser qu’ils peuvent avoir recours à la justice internationale.

