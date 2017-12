Le Pape François a nommé un nouvel archevêque à Rabat

L’annonce a été faite par le nouvel archevêque sur son compte Facebook. « Aujourd’hui, à midi, il a été rendu public que le Pape François m’a nommé évêque de l’archidiocèse de Rabat (Maroc). Cela signifie que dans peu de temps (probablement le 31 janvier) je quitterai ma mission en tant que Père Inspecteur salésien et, qu’en mars, je recevrai la consécration épiscopale », a-t-il écrit, en remerciant les fidèles et en priant pour eux.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK