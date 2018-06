Le nouveau message de Bouhaddouz aux Marocains

Rappelons que les protégés d’Hervé Renard se sonts incliné 1-0 face à l’Iran dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Bouhaddouz. Le mercredi 20 juin, ils affronteront le Portugal à Moscou et enfin l’Espagne le lundi 25 juin à Kaliningrad.

« Un jour après et cela me fait toujours mal, ainsi qu’à l’équipe et à tout le Maroc. Mais c’est le destin!