Le nombre de Marocains expulsés de Suède a doublé en 2017

L’autre affirmation avancée par le radio publique est que « beaucoup de jeunes Marocains qui viennent en Suède n’ont pas suffisamment de motifs d’asile. » Avant d’ajouter que « certains finissent dans la rue et commettent des délits, des crimes et abusent des drogues. »

