Le ministère répond (enfin) à la polémique sur la philo au Bac

Rappelons que jeudi dernier, le porte parole du gouvernement Mustapha El Khalfi, avait parlé de « réorganisation » et de non suppression.

« Le ministère n’a ni supprimé, ni remplacé une matière par une autre en ce qui concerne les matières prévues aux examens régionaux et nationaux du Baccalauréat pour tous les cycles et les branches », affirme le ministère dans un communiqué parvenu à Le Site info.

Le ministère de l’Education a indiqué que les informations relayées par des médias électroniques et sur les réseaux sociaux sur une décision de suppression de deux matières, la philosophie et l’éducation islamique sont totalement fausses.

Il aura fallu attendre plus de 24 heures pour que le département de Said Amzazi réponde à la polémique sur la philosophie au Bac. Mieux vaut tard que jamais.