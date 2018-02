Le Maroc va-t-il mettre fin à l’heure d’été?

Plusieurs rapports avaient effectivement mis en avant l’impact négatif du changement d’heure, affectant ainsi le sommeil, l’alimentation, l’humeur, avec une augmentation considérable du risque de crise cardiaque et des accidents routiers. Ces rapports ont également relevé la croissance des ventes des tranquillisants et des antidépresseurs pendant les premiers jours du changement d’horaire.

