Rabat accueillera la nouvelle année 2018 avec un événement exceptionnel, une première dans le monde arabe. En collaboration avec la NASA et la station spatiale britannique KSF, l’école nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) établira le contact, le 1er janvier 2018, avec l’équipage de la station spatiale internationale (SSI). L’événement aura lieu en présence de plusieurs personnalités publiques et de la presse nationale et internationale. Le grand public est, d’ailleurs, également convié à assister gratuitement à la discussion avec l’équipage de la SSI.

A noter que le Maroc a lancé le 8 novembre un premier satellite d’observation de la Terre et s’apprête à lancer le second.

Placé à près de 700 km au-dessus de la terre, ce dispositif offre ainsi des applications en matière de surveillance de l’environnement, de maîtrise et d’anticipation des feux de forêts, de gestion des ressources forestières et de prospection des eaux.

Noura Mounib