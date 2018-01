Le Maroc dans le Top 3 des marchés les plus attractifs pour les constructeurs automobiles

Qu’est ce qui réunit le Maroc, le Vietnam et la République Tchèque? Il semblerait qu’un rapport de la Crédito y Caucion ait trouvé le point en commun.

En effet, il s’agit du secteur automobile. L’entreprise espagnole, qui est le leader du marché de l’assurance crédit, vient de diffuser un rapport classant le Maroc, le Vietnam et la République Tchèque comme étant les trois marchés émergents qui offriront de meilleures opportunités commerciales aux constructeurs automobiles en 2018.

Les trois pays font partie d’un groupe de neuf pays que la compagnie d’assurance-crédit a identifié comme les moins vulnérables à un resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis ou à un ralentissement rapide en Chine, précise le site El Pais.

Le Maroc attire de plus en plus de constructeurs: après le groupe PSA, le géant BYD chinois de la voiture électrique s’est installé au Maroc. Ce secteur s’est fait une place importante dans l’économie marocaine et l’un des objectifs du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, est de hisser le Maroc dans le Top 7 mondial de l’industrie automobile et ce, dans les prochaines années.

Fayza Rhoul