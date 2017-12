Le Maroc s’apprête à contacter l’espace en janvier 2018. En collaboration avec la NASA et la station spatiale britannique KSF, l’école nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) établira le contact, en effet, avec l’équipage de la station spatiale internationale (SSI), une première dans le monde arabe.

Contacté par Le Site info, Mohamed Kyyali, président de KSF, explique que l’événement est l’occasion pour les établissements marocains de découvrir les nouvelles technologies en lien avec l’espace, ajoutant que KFS est l’intermédiaire entre la NASA et l’ENSIAS. Il a également souligné que l’appel durera entre 20 et 25 minutes, le temps que la SSI traverse le ciel du Maroc. On ne sait toujours pas si l’appel se fera en vidéoconférence ou sera juste vocal. « La SSI est constituée de 4 parties. L’équipage doit être dans le côté américain où il y a des caméras afin d’établir une vidéoconférence. S’il se trouve dans les côtés japonais ou russe, on n’aura pas d’images malheureusement », souligne Kiali.

La SSI est une station spatiale placée en orbite terrestre basse, occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la rechercher scientifique dans l’environnement spatial. Ce programme, lancé et piloté par la NASA, est développé conjointement avec l’agence spatiale fédérale russe (FKA), avec la participation des agences spatiales européenne, japonaise et canadienne.

Ayoub Maftah El Kheir et Noura Mounib