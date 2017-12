Une deuxième génération de cartes d’identité nationales (CIN) verra le jour afin de simplifier les services de sûreté et renforcer la communication et l’ouverture. C’est ce que vient d’annoncer la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué où elle dresse le bilan de ses réalisations durant l’année 2017. On apprend ainsi que les nouvelles CIN respecteront les mesures de sécurité renforcée des titres identitaires et faciliteront l’accès aux services numériques.

La DGSN ajoute également avoir réalisé 1965644 CIN biométriques, dont 206464 au profit des Marocains résidant à l’étranger. La direction a également délivré 47914 cartes de séjour au profit de ressortissants étrangers établis au Maroc, 476 cartes d’immatriculation au profit de demandeurs d’asile et d’apatrides, 1158875 fiches anthropométriques, 59478 visas d’entrée au niveau des postes frontières nationaux, 7448 permis de séjour exceptionnels et 945 prolongements de séjours.

Noura Mounib