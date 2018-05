Le Maroc, 1er pays arabe où l’on paie le plus d’impôts (rapport)

Toujours selon le rappel, l’impôt sur les sociétés (IS) se situe au Maroc autour de 34%, alors qu’il est 26% en Algérie, de 25% en Tunisie, de 22,5% en Egypte et de 20% en Jordanie.

Quant à l’impôt sur le revenu (IR), il a atteint un taux de 38% au Maroc. Alors que l’Algérie et la Tunisie (35%), la Jordanie (25%) et l’Egypte (22,5%) ont un IR inférieur.