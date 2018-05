Le journaliste Mustafa Agha a reçu une lettre royale (VIDEO)

Le célèbre journaliste palestinien Mustafa Agha est aux anges et n’en revient pas! Recevoir une lettre manuscrite de félicitations du roi Mohammed VI est pour lui quelque chose de magnifique, d’exceptionnel et d’inouï.

Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, l’animateur de l’émission sportive « Sada Al malaeb (Echo des stades) et de l’émission de jeux « Al holm » (Le rêve) ne tarit pas d’éloges sur le Souverain. Il exprime ainsi sa fierté, son bonheur et l’honneur ressenti quand il a reçu la lettre royale des mains de l’ambassadeur du Royaume.

A rappeler que Mustafa Agha, comme d’autres artistes et people marocains ou arabes, avait souhaité un prompt rétablissement au roi Mohammed VI après le succès de l’opération chirurgicale qu’il avait subie à Paris.

« Imaginez! Le roi du Maroc en personne m’envoie une lettre manuscrite! » s’est-il exclamé ». Et d’exprimer aussi son admiration pour le peuple marocain en écrivant: »Merci Majesté et Ramadane karim! ».

L.A.

Sur le même thème