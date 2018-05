Le gouvernement ne boycottera pas 2M (exclusif)

C’est ce qu’a révélé une source proche du Chef de gouvernement Saad Eddine El Othmani à Le Site info, ajoutant que la deuxième chaîne était bel et bien présente à une rencontre organisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à laquelle le chef de l’Exécutif a pris part. Notre source précise qu’El Othmani a donné des déclarations à tous les journalistes présents, y compris ceux de 2M.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK