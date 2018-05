Le général Hosni Benslimane et sa famille endeuillés

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons! ». Ce matin du mardi 22 mai, Joudia Hassar, épouse de l’ex-patron de la gendarmerie royale, Hosni Benslimane, s’est éteinte des suites d’une longue et incurable maladie, indique une source bien informée à Le Site info.

Joudia Hassar-Benslimane était directrice de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) de la capitale, comme elle avait aussi dirigé, de 1973 à 1986, le Musée d’archéologie de Rabat, portant actuellement le nom de « Musée de l’Histoire et des civilisations de Rabat ».

La défunte était aussi renommée pour avoir toujours été une passionnée d’Histoire et d’archéologie et a publié de nombreux ouvrages sur ces deux sciences humaines. Les obsèques du Professeur Joudia Hassar ont eu lieu cet après-midi après la prière d’Al-Asr, au cimetière de Hay Riad, à Rabat.

En ces douloureuses circonstances, Le Site info présente ses condoléances attristées au général Hosni Benslimane, à ses enfants, sa famille, ses amis, proches et alliés. Que Dieu ait la défunte en Sa sainte miséricorde en ce jour du mois sacré de Ramadan!

S.L.