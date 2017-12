Sur instructions du roi Mohammed VI, le presque inamovible Hosni Benslimane a fini par céder la place, à la tête de la gendarmerie royale, au général de division, Mohamed Haramou. Celui-ci, une semaine après sa désignation, a remis à l’ordre du jour les brigades d’honneur de la gendarmerie, chargées de la surveillance des Palais et résidences royaux.

A rappeler, comme le note le quotidien Assabah, qu’une ire royale avait écarté la gendarmerie de cette mission, il y a de cela un an et demi , et l’avait remplacée par des sécuritaires.

Retour aux sources depuis une semaine où on a remarqué des éléments de la gendarmerie en faction, en uniformes réglementaires, à l’entrée et aux alentours des Palais royaux de Rabat-Salé et de Skhirat. Ceci, aux côtés d’éléments de la Garde royale, de la Sûreté nationale , ainsi que d’autres sécuritaires en civil.

L.A