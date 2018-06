Le coup de gueule de l’ambassadeur britannique à Rabat

La sonnette d’alarme concernant la situation environnementale du lac du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah de Rabat avait été tirée il y a des mois déjà. En janvier dernier, des associations avaient alerté sur les risques de pollution du lac du fait des eaux usées rejetées par les prisons locales El Arjat 1 et 2. Alerte relayée en son temps par les médias nationaux qui avaient pris à coeur cet important sujet écologique.

Et si des mesures officielles, administratives et techniques ont été prises, depuis, pour pallier ce risque écologique, il reste, hélas, une donne officieuse habituellement négligée. Ce parent pauvre, c’est l’incivisme des citoyens qui, comme sur les plages, laissent impunément ordures, bouteilles en plastiques, canettes, couches de bébés sur les berges du lac.

Aux voix marocaines qui s’élèvent contre cet immense gâchis, vient s’ajouter la voix british de Thomas Reilly. Dans un tweet datant de lundi 18 juin, l’ambassadeur de Grande-Bretagne a exprimé déception et indignation sur l’état lamentable des berges de ce joyau naturel qu’est le lac du barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah.

Ce constat a été fait par Thomas Reilly, qui a eu le courage de dire tout haut ce que certains disent tout bas et que d’autres, plus lâches, taisent en fermant les yeux sur cette ignominie écologique. En lisant le tweet de l’ambassadeur, l’on comprend que sa réaction est celle d’une personne qui aime le Maroc, sa culture, sa nature… Il y exprime un regret et un dépit sincères, pointant le laisser-aller, l’insouciance coupable et l’incivisme de citoyens qui viennent profiter des lieux et qui en repartent après avoir contribué inciviquement et (in)consciemment à sa détérioration.

« Thant you very much, Mr. Ambassador! » Que votre exemple serve de leçon à certains responsables qui dorment sur leurs (inexistants!) lauriers et font « oeil de mica » sur le sort funeste du lac du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah!

Larbi Alaoui

1/2: Nous sommes allés ce matin pour une promenade avec nos chiens à côté du lac du barrage près de #Rabat. Un endroit très beau et tranquil pic.twitter.com/QgxgDpxsdN — Thomas Reilly (@TSAReilly) June 18, 2018

2) mais l’endroit a été ruiné par les déchets en plastique, les restes de sandwichs, les bouteilles et des ordures que des gens qui sont venus y passer le week-end avaient jetés sans y penser les ramasser. C’était franchement dégoûtant. #Maroc mérite mieux que ça! — Thomas Reilly (@TSAReilly) June 18, 2018