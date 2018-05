Le Conseil de la Commune de Safi sur la sellette

Etat d’alerte général au sein des services du Conseil de la Commune de Safi! Ceci, après la visite, mercredi dernier, de la police judiciaire régionale venue de Marrakech. Selon le quotidien Al Massae, le chef du service technique et celui du service des ressources humaines dudit Conseil, présidé par le parti de la Lampe, ont été auditionnés suite aux instructions du procureur général près la Cour d’appel de Marrakech. Cette audition survient après la plainte accusant le président du Conseil de la Commune de Safi, de dysfonctionnements concernant un projet royal et de lapidation de deniers publics, précise le journal. L.A.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK