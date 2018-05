Le conducteur d’un camion de Centrale Danone agressé et insulté

La société avait déposé plainte dimanche contre le mis en cause, âgé de 30 ans et aux multiples antécédents judiciaires. Ce dernier a proféré des insultes contre le conducteur du camion avant de l’attaquer avec une bouteille en verre et lui interdire de livrer la marchandise à un commerce, affirme la DGSN. Selon nos sources, la société en question est Centrale Danone qui fait partie des marques concernées par la campagne de boycott au Maroc.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK