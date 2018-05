Le champion Amine Kettani n’est plus

Le cancer a fini, hélas, par avoir raison de notre jeune champion, 25 ans à peine. Amine Kettani est décédé des suites de sa terrible et incurable maladie, dimanche 6 avril courant.

Safiot d’origine, le défunt avait réussi a engrangé titre sur titre, au niveau national et arabe dans ses deux sports de prédilection où il brillait de mille feux: le full contact et la boxe.

Champion du Maroc de full contact, Amine Kettani a été aussi finaliste du championnat national du noble art et sacré vainqueur du championnat arabe en 2014.

Sa maladie a été décelée après son évanouissement lors des épreuves des examens de fin d’année à la faculté d’Agadir, en 2016. Transféré à l’hôpital par ses camarades, qui croyaient qu’il s’agissait d’une intoxication alimentaire, ses examens médicaux avaient révélé la terrible nouvelle: Amine souffrait d’un cancer avancé de l’estomac.

Repose en paix, Amine Kettani. Le Site info présente ses condoléances attristées à ta famille, tes proches et amis, ainsi qu’à la famille du full contact et de la boxe nationaux.

L.A.

