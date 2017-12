L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

« J’ai envoyé au maire un colis contenant quelques déchets que j’ai ramassés sur la plage d’Agadir, en guise de protestations et de cri de colère, vu l’état de saleté de la belle plage d’Agadir », a déclaré le militant associatif sur son compte Facebook. Il a également ajouter: « De mon côté, avec des jeunes du village Imourane, dans la région d’Agadir, nous avons nettoyé la plage qui était dans un état lamentable. Et dire que cette plage est fréquentée chaque jour par des centaines de surfeurs du monde entier! Je ne peux en vouloir à la commune rurale d’Aourir car c’est une petite commune aux faibles moyens. Donc, des actions et la contribution de la société civile sont un devoir pour nous tous. »

Dans la vraie vie, un cadeau fait généralement des heureux, surtout à l’approche du Nouvel an! Mais dans le cas de Mohammed Reda Taoujni, un militant associatif qui a envoyé au maire de sa commune un colis contenant des déchets qu’il a ramassés sur la plage d’Agadir, le bénéficiaire semble bien embarrassé. Le colis a bel et bien été reçu le vendredi 18 décembre par le secrétariat du maire d’Agadir.