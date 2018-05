Le binôme Mezouar-Mekouar présente sa feuille de route (VIDEOS)

A travers ce workshop, des représentants d’entreprises, comme Mohammed Talal, fondateur et DG de La voie Express, Taoufik Kamil, président de la Fédération nationale des promoteurs immobilier (FNPI) ou encore Mehdi Kettani, PDG de DXC Technology, ont exprimé leurs attentes vis-à-vis de la CGEM de demain et du futur binôme.

Plusieurs représentants des régions et fédérations sectorielles, start-ups et patrons de grandes entreprises marocaines ont pris part à cet évènement où le binôme Mezouar-Mekouar a dévoilé ses objectifs qui demeurent « la défense des entreprises, de leur compétitivité et de leur croissance ».

Alors que la course à la présidence de la CGEM a été lancée en mars dernier, Salaheddine Mezouar, candidat en binôme avec Faiçal Mekouar, a organisé le samedi 12 mai à Casablanca un workshop autour des axes et du programme d’action qui vont structurer leur feuille de route.