Laylat al-Qadr: pourquoi c’est important

« Nous L’avons certes fait descendre pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci, descendent les Anges, ainsi que l’Esprit, par permission de Leur Seigneur de tout ordre. Elle est Paix et Salut jusqu’à l’apparition de l’aube » (97ème Sourate dite « Al-Qadr », la Destinée ou le Destin, du Saint Coran).

C’est ce lundi que les Marocains célèbrent avec ferveur la Nuit du Destin où le Saint Coran a été révélé au Prophète Sidna Mohamed par l’Ange Jibril (Gabriel). C’est aussi la nuit du voyage nocturne du Prophète à la mosquée Al-Aqsa. Elle correspond au Royaume au 26ème jour du mois sacré du Ramadan et est appelée « lilat seb3a ou 3achrine » (nuit du vingt-sept).

A noter que la tradition musulmane situe cette Nuit « dans les nuits impaires des dix derniers jours de Ramadan ». Pour les sunnites, elle se trouve durant la 21e, la 23e, la 25e ou la 29e nuit. Pour les chiites, qui la lient à la descente de la science sur l’imam Ali, elle se situe la 19e, la 21e ou la 23e nuit.

Cependant, nous ne pouvons nous permettre d’expliquer cette étrange divergence de dates d’une nuit si importante pour la communauté musulmane ayant la même religion, car ne possédant ni la science infuse pour cela, ni les connaissances théologiques requises. Il reste tout de même assez naturel de constater, avec des millions de musulmans, que dans les cinq versets de la 97ème Sourate du Sain Coran, il est répété plusieurs fois l’expression « LA nuit d’Al-Qadr » et non pas « LES nuits »!

Mais il est temps de revenir à LA nuit du Destin telle qu’elle est honorée et célébrée par nous autres Marocains, entre rite sunnite malékite et nos us et coutumes. Du point de vue religieux, nos mosquées sont encore plus fréquentées qu’elles ne le sont durant les vingt-cinq premiers jours du mois sacré. Les prières de tarawih ne se limitent pas à un seul lieu de culte, mais les fidèles essaient de se déplacer dans plusieurs mosquées pour faire leurs prières. C’est aussi cette nuit que les imams, officiant pendant les tarawih terminent la récitation intégrale du Saint Coran. Elle constitue aussi des moments privilégiés où l’invocation de la grâce divine, le recueillement, la spiritualité, l’introspection, le repentir sont de mise et omniprésents.

Qu’en est-il de nos traditions, pouvant connaître certaines différences selon les régions? Il est de coutume que le couscous du vendredi, absent de la table marocaine pendant le Ramadan, refasse surface et revienne en force comme repas pendant « la nuit du vingt-sept ». Les enfants, eux, sont choyés et ceux qui jeûnent pour la première fois ce 26ème jour de Ramadan sont dignement fêtés. Costumes-cravates ou jellabas blanches et tarbouchs rouges pour les garçons, belles robes immaculées, henné, maquillage, fard à joue, voire rouge à lèvres, pour les fillettes. Et direction le salon de coiffure le plus proche dont les gérants ont tout préparé comme pour un mariage traditionnel marocain: décor , guirlandes, tapis, « 3mmaria et tayfor », photographe…

Dans les maisons, selon les villes et les traditions locales, l’encens se décline dans tous ses genres et ses parfums: jaoui, « 3oud lakmari » (le bois d’aloès), etc. Ce « bkhour enveloppe de ses odeurs envoûtantes toutes les pièces du domicile familial où on allume, dans chacune d’elles, une bougie. De même que pour de nombreuses familles, c’est la nuit de la distribution de Zakat-Al-fitr (fatra, en darija).

D’autres us et coutumes sont propres à cette Nuit du Destin, selon les régions du Royaume, mais le point commun est que Laylat Al-Qadr, de part sa grande portée religieuse, la communion qu’elle engendre et les traditions ancestrales qui en découlent, constitue un moment unique et hautement privilégié pour les Marocains!

Et à cette occasion, Le Site info souhaite une excellente Nuit du Destin à ses lecteurs, à tous les Marocains et à toute la communauté musulmane de par le vaste monde! Et bon Aïd Al-Fitr!

Larbi Alaoui