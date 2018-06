Laylat Al-Qadr: Mohammed VI préside une veillée religieuse

Le Souverain a ensuite remis le Prix Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil, à Ahmed Mechhidane El Merbouh de la ville de Tanger (Prix de l’excellence) et à Afquir Abdelghani de la ville de Salé (Prix honorifique).

Le Souverain a, par la suite, remis les Prix Mohammed VI “Ahl Al-Qurâan” et “Ahl Al-Hadith”, respectivement à Mohamed Balouali de la ville de Taourirte et El Houssine Ait Said, de la ville de Marrakech.

Par la suite, le professeur Mohamed Salaheddine El Mestaoui, Alem de la République tunisienne, a prononcé devant le Souverain une allocution au nom des oulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1439, dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à SM le Roi, Amir Al-Mouminine, pour l’accueil et l’hospitalité qui leurs ont été réservés.

Après les prières d’Al-Icha et des Taraouih, des versets du Saint Coran ont été récités par l’enfant Mohamed Aghlaich (12 ans, originaire de la ville de M’diq), lauréat du Prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran. Sa Majesté le Roi a ensuite été salué par le jeune déclamateur, à qui le Souverain a remis le Prix.