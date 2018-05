Latifa, la domestique torturée à Casablanca, témoigne (VIDEO)

Au micro de Le Site Info, la jeune femme s’est confiée sur les actes de tortures qu’elle a subies durant trois mois. « Mon employée m’obligeait à me brûler à l’aide d’une fourchette et m’a fait subir les pires atrocités », a-t-elle notamment déclaré.

La jeune fille d’une vingtaine d’années se porte mieux et reprend progressivement une vie normale. Elle apprend désormais la coiffure et assiste à des séances de soutien psychologique au siège de l’association Insaf.