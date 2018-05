L’association Chorouk s’engage pour les familles démunies

Partant du constat alarmant de l’abandon scolaire et de l’accroissement de la pauvreté à Casablanca, l’association Chorouk a été créée depuis le mois de novembre 2017 en vue de soutenir des enfants de milieux défavorisés dans leur parcours scolaire ainsi que leurs familles. Constituée de bénévoles solidaires valorisant l’entraide, l’association Chorouk s’engage à procurer aux enfants et à leurs familles un soutien tant au niveau matériel que moral : prise en charge des frais liés à la scolarité des enfants, cours de soutien, assistance santé, distribution de paniers alimentaires aux familles.

En effet, depuis le mois de janvier 2018, plusieurs actions ont été menées sur le terrain. Chorouk a développé des initiatives en faveur de dix familles dont vingt-sept enfants (13 enfants ont été pris en charge dans les bureaux de l’association pour bénéficier de l’assistance scolaire et 7 autres ont été inscrits dans des établissements privés), d’autres jeunes ont pu profité d’opportunités d’insertion dans des sociétés privées. Par ailleurs, 63 paniers alimentaires ont été distribués aux familles à avril 2018 afin de subvenir à leurs besoins, chacune des familles est supervisée par un tuteur bénévole pour un meilleur suivi. Enfin, ce sont 11 adultes et enfants qui ont profité de l’assistance médicale (pédiatrie, ophtalmologie, optique, radiologie, médecine générale, pharmacie).

Axe majeur de son engagement, l’association Chorouk place l’enfant au cœur de ses actions. C’est ainsi qu’elle ambitionne de mettre en place au cours de l’année 2018 / 2019, un centre d’accueil pour les enfants démunis et leurs familles, dédié principalement à l’épanouissement de l’enfant. La mise en place de cette structure a pour objectif d’offrir des cours de soutien scolaire au profit d’enfants vulnérables, de leur donner accès à des activités parascolaires, de bénéficier de sorties scolaires et de favoriser une autre forme d’apprentissage à travers la culture et le sport. En somme, l’encadrement à travers ce centre contribuera à donner à ces enfants en manque de moyens et d’opportunités, un avenir et un espoir. Ce projet comporte également la création d’une garderie afin d’initier les enfants dès l’âge de 2 ans à des cours leur permettant les premiers apprentissages pour les préparer à l’école et permettre aux mères d’aller travailler.

L’association Chorouk aspire à travers ses actions à mettre en avant la problématique du décrochage scolaire afin de sensibiliser l’opinion publique et d’œuvrer ensemble contre le développement de ce phénomène.