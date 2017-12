Quand El Othmani se trompe et parle de Hassan II

D’après Akhbar Al Yaoum, qui rapporte l’information, alors qu’il évoquait le rôle important de l’administration électronique au Maroc et les ambitions de son gouvernement à développer les services numériques pour lutter contre les abus, le chef de l’exécutif a promis que ses ministres feront mieux que les précédents et tâcheront de laisser le meilleur pour le prochain gouvernement. Ces projets aboutiront, selon lui, « grâce aux directives du roi… Hassan II! »

