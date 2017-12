Lalla Salma: ses plus beaux looks en 2017 (photos)

Que ce soit en tailleur et talon aiguille ou baskets et veste en jean, les looks de la princesse Lalla Salma ont fait sensation durant l’année. Voici notre sélection des plus beaux looks de la princesse en 2017.

À chacune de ses apparitions, lors de ses rencontres avec les dirigeants du monde entier et lors de prestigieux colloques, Lalla Salma est toujours suivie de près les photographes. Au fil du temps, elle est devenue la première ambassadrice de la mode et du savoir-faire marocain.