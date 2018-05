Lalla Malika donne le coup d’envoi de la Semaine du Croissant rouge (VIDEO)

La princesse a également remis des effets vestimentaires aux résidents de l’établissement, des chaises roulantes et des béquilles à des résidents à mobilité réduite ainsi que du matériel informatique au profit de l’école Benzekri à Témara et un lot de produits d’hygiène au profit de l’établissement Ahmed Ben Zaid Al Nahyane.

La princesse Lalla Malika, présidente du Croissant rouge marocain (CRM), a présidé, ce mercredi à l’établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyane à Ain Atiq (préfecture Skhirat-Temara), la cérémonie de lancement de la Semaine nationale du Croissant rouge marocain, et ce à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge.