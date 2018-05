Lalla Hasnaa était au Musée Mohammed VI de Rabat

La princesse Lalla Hasnaa a présidé, ce mardi au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat (MMVI), le vernissage de l’exposition « La Méditerranée et l’art moderne », placée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI et du président français, Emmanuel Macron.

En accueillant cette exposition inédite au Maroc, le MMVI s’ouvre aux modernités méditerranéennes en présentant des œuvres issues de la collection du Centre Pompidou et propose au visiteur de reconsidérer l’histoire de l’art du XXe siècle dans son rapport à l’espace et à l’imaginaire méditerranéen.

Cette exposition d’envergure, organisée par la Fondation Nationale des Musées du Maroc et le Centre Georges Pompidou, et qui se poursuit jusqu’au 27 août, rassemble en neuf sections, à la fois chronologiques et thématiques, pas moins de quatre-vingt peintures, sculptures et photographies. Elle réunit également de grands noms de la peinture ayant marqué l’histoire tels que Picasso, Braque, Miró, Dalí, Kandinsky et Marquet.

A cette occasion, la princesse Lalla Hasnaa a suivi une présentation de l’exposition par Christian Briend, conservateur en chef du centre George Pompidou et commissaire de l’exposition et Hind Ayoubi, conservateur adjoint du musée Mohammed VI et co-commissaire, avant d’effectuer une tournée dans les différentes sections de cette exposition.

De même, le catalogue de l’exposition a été remis à la princesse par Abdelaziz El Idrissi, directeur du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

Par la suite, Lalla Hasnaa a été saluée par certaines personnalités invitées avant de poser pour une photo souvenir avec les membres de la fondation nationale des musées.

S.L. (avec MAP)