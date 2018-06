Lahcen Daoudi et sa famille endeuillés

Le Site info a appris la disparition de la belle-mère de Lahcen Daoudi, des suites d’une longue maladie. Sur sa page officielle Facebook, le conseiller chargé de la Communication auprès du ministre des Affaires générales et de la gouvernance, Nizar Khairoun, annonce aussi « le décès de la mère de l’épouse » de Daoudi.

Auparavant, le ministre avait affirmé, dans un précédent entretien téléphonique à Le Site info, que sa belle-belle souffrait d’une grave maladie et qu’elle était hospitalisée.

Nos sincères condoléances à Lahcen Daoudi, à son épouse, à leurs deux familles, leurs proches et amis. « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Ben Brahim

