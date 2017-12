Le ministre de l’Intérieur, dans une déclaration à propos du « séisme politique », affirme que les sanctions royales à l’encontre d’ agents d’autorité entrent dans le cadre constitutionnel de la reddition des comptes pour tous ceux qui assument une responsabilité publique.

Dans ce cadre, en parfaite symbiose avec les directives royales ayant sanctionné les responsables de son département qui ont failli à leurs missions, Abdelouafi Laftit a multiplié les réunions avec les walis des Régions et avec les gouverneurs des provinces et des préfectures aux quatre coins du Royaume.

Les sanctions prises sont de nature à inaugurer une nouvelle ère de transparence et d’accomplissement des devoirs et tâches qui incombent à toutes les composantes du ministère de l’Intérieur, a souligné Laftit. En contrepartie, l’Etat garantit la responsabilité de la protection judiciaire des agents d’autorité dans l’exercice de leurs nobles missions. Sachant que lesdites quotidiennes missions et leurs spécificités particulières sont sensibles et méritent toute considération.

Le ministre a aussi assuré que les agents d’autorité bénéficient de cadres constitutionnels, juridiques et organisationnels à même d’en faire un modèle exemplaire dans la pyramide de l’Etat. Ce qui veut dire que la fermeté décidée à l’encontre de toute faillite ou dysfonctionnement est aussi synonyme d’encouragement et de promotion potentielle et d’horizons nouveaux au profit des éléments qui le méritent.

D’un autre côté, Abdeouafi Laftit a annoncé l’ouverture par le ministère de l’Intérieur de chantiers ayant pour objectifs d’améliorer les condition de recrutement et de formation des agents d’autorité, Ceci , en vue de leur permettre d’accomplir leurs missions futures dans les conditions les meilleures. Il a aussi décidé de réviser les conditions d’admission à l’Institut royal de l’administration territoriale., entre autres initiatives visant de concrétiser cette ère nouvelle annoncée.

L.A