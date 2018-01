Laâyoune: la CGEM répond à la polémique sur le « cadeau » du gouvernement

Dans une déclaration à Le Site info, Fadel Agoumi, directeur délégué de la CGEM, a nié en bloc toutes les informations qui circulent à ce sujet, expliquant que si l’Etat développe la zone franche d’exportation sur ces terres, le patronat n’est pas concerné. « Il s’agit de rumeurs. Le gouvernement n’a pas offert de cadeau à la CGEM et nous n’avons aucun rapport avec le projet de décret en question », tranche-t-il. Agoumi souligne que la Confédération a investi, en mars 2015, dans les provinces du Sud et les bénéfices ont atteint six milliards dirhams. « La CGEM a demandé aux responsables locaux d’activer la deuxième phase de la zone industrielle d’El Marsa pour que les investisseurs y développent leurs projets », précise le directeur délégué.

