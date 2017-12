L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Pour rappel, la dernière visite du roi en Guinée Conakry a eu lieu durant le mois de février de l’année courante. Une visite officielle qui a débouché sur des accords signés et des actions initiées, en faveur du raffermissement des relations de fraternité, de solidarité et de coopération liant les deux pays.