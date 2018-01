La visite du roi Mohammed VI à Agadir se confirme

La visite du roi Mohammed VI à Agadir prévue ce samedi 27 janvier a été reportée à dimanche. D’après une source de Le Site info, plusieurs habitant des régions de Lakliaâ et d’Ait Melloul s’étaient rassemblés au niveau de la route menant au Palais d’Agadir, en attendant le cortège royal.

Rappelons qu’il est prévu que le roi lance plusieurs projets importants et que des officiels seront présents. On évoque notamment un hôpital régional et un centre d’addictologie.

Le Souverain devrait également inaugurer un complexe religieux, administratif et culturel dépendant du ministère des Habous et des affaires islamiques et un centre de formation professionnelle spécialisé dans les métiers de construction.

Notre source évoque aussi une autre visite du roi Mohammed VI à Marrakech pour inaugurer plusieurs projets.

S.L.