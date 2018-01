La visite du roi d’Espagne au Maroc à nouveau reportée

Selon des sources au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération espagnole, citées par les sites d’informations espagnols, « le Maroc a préféré pour des raisons d’agenda que la visite officielle du roi et de la reine d’Espagne ait lieu en mars. La date du voyage n’a pas encore été fixée en raison «des agendas chargées des deux rois», mais les sources consultées ont assuré qu’elles travaillaient «dans un esprit de collaboration» avec les autorités marocaines ».

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK