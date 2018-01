La viande bovine russe bientôt en vente sur le marché marocain

« Le Royaume du Maroc ouvrira son marché à la viande bovine russe et à ses produits, ce qui contribuera à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays », indique un communiqué de l’agence de presse Novosti. « Le volume du commerce bilatéral devrait être en ligne avec le potentiel des deux pays et leurs solides relations économiques ».

