La vérité sur la prétendue photo d’un enfant torturé à Imzouren

Tout en rejetant ces fausses allégations et mensonges, la DGSN a affirmé avoir informé les autorités judiciaires compétentes de ces faits qui constituent un acte explicite de diffamation et une dénonciation de crimes fictifs, pour l’ouverture d’une enquête à ce sujet et l’arrestation des personnes impliquées dans ces actes criminels.

La DGSN a assuré, dans une mise au point, que les investigations menées par les services de la Sûreté nationale sur la photo et les commentaires publiés, ont permis de déduire qu’il s’agit bien d’un montage flagrant d’une photo prise en dehors du Maroc et qui acte des violences perpétrées à l’encontre d’un mineur étranger par les membres de sa famille.