La Toile en émoi après le décès de Hajar Eladlouni

En ces douloureuses circonstances, Le Site info, versions arabophone et francophone confondues, présente ses condoléances attristées à l’époux de notre défunte consoeur, ainsi qu’à sa famille, ses proches, amis et admirateurs.

Ce drame a eu lieu lundi dernier et Hajar El Adlouni a succombé des suites de cette intoxication le lendemain, mardi 23 janvier. La jeune femme, à peine 22 printemps, jeune mariée, exerçait en tant qu’animatrice au sein d’un radio privée de la place. Une enquête sur ce drame a été diligentée par les autorités compétentes sur cette tragédie et une autopsie a été décidée afin d’élucider les vraies causes de ce décès.