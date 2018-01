La subvention du sucre est un « pêché », selon Lahcen Daoudi (VIDEO)

Lahcen Daoudi, ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, l’a annoncé lors d’une session des questions orales à la Chambre des représentants: il fera des mains et des pieds pour lever la subvention sur le sucre.

Pour convaincre l’assistance, le PJDiste a sorti un petit sachet de sucre granulé, utilisé généralement dans les cafés, et l’a versé sur sa main, soulignant que les pauvres ne profitent pas de la subvention. « C’est un véritable « pêché »(mounkar)! Ces sachets de sucre sont utilisés dans les hôtels 5 étoiles et les restaurants de luxe. On ne les trouvera jamais dans les zones rurales. Pourquoi donc subventionner le sucre si ce n’est pour les pauvres qui, eux, utilisent généralement les pains de sucre? », s’insurge-t-il.

L’assistance a été fortement surprise par la façon « originale » utilisée par Daoudi pour argumenter et convaincre les Marocains de l’importance de la compensation du sucre. Ce à quoi il a rétorqué: » Voulez-vous que nous tirions profit de mon argumentation ou que que nous criions ? »

S.L.