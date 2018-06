La SNRT va diffuser 22 rencontres de la Coupe du monde 2018

Fini la déception de Morocco 2026! Place au Mondial russe dont le match d’ouverture aura lieu aura lieu jeudi 14 juin, entre le pays hôte et l’Arabie Saoudite! Pas besoin d’être grand clerc pour savoir pour quelle équipe les Marocains auront les yeux de Chimène.

Et la bonne nouvelle qui ravira les Marocains vient de la Société nationale de la radiodiffusion et télévision. Ainsi, la SNRT vient de publier un communiqué annonçant la retransmission de 22 rencontres de la Coupe du monde 2018. Ceci, dans le souci de répondre aux attentes du public marocain et des supporters des Lions de l’Atlas, ajoute-t-on.

Ces retransmissions ont été rendues possibles après acquisition des droits de diffusion de ces 22 matchs. Pour ce faire, la SNRT a usé de transactions légales ayant permis d’arriver à un accord avec BeIn Sports qui détient les droits exclusifs de diffusion des rencontres du Mondial russe pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. De même que la société nationale se dit soutenir le réseau qatari de chaînes de télévisions sportives dans sa lutte contre le piratage des matchs par des hackers.

Bonne chance à l’équipe nationale et bon spectacle aux supporters marocains!

